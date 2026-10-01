İBB’den 7 milyon liralık haksız burs alan üç AKP’linin, YENİ Partili Veli Ağbaba’ya 250 bin liralık tazminat davası açtıkları ortaya çıktı.

‘İTİBARI ZEDELENMİŞ’

Ağbaba, bir süre önce Meclis’te, AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile AKP Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve AKP Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan’ın İBB’den haksız burs aldıklarını belirterek, şöyle konuşmuştu:

“Fatma Betül Sayan Kaya 1 milyon 510 bin lira burs alıyor, öğrenimi bitiremiyor ama burs sürüyor. Rabia Kalender İlhan 2 milyon 650 bin TL burs parası alıyor. Ravza Kavakcı Kan 2008’de İBB’de işe giriyor, 7 gün sonra burs adı altında 2 milyon 752 bin lira alıyor. Üç AKP’liye 7 milyon TL burs veriliyor.’’

Ağbaba “Bunu açıklayınca itibarları zedelenmiş, tazminat davası açıp, 250 bin TL avanta istediler. Allah gözünüzü doyursun, bu kadar yüzsüzlük olur mu?’’ dedi.