Bir üniversitede yüksek lisans eğitimi gören öğrencinin bursu, programa ara dönemde başvurduğu gerekçesiyle kesildi. Bunun üzerine KDK’ye başvuran öğrenci, bursunun kesilmesini gerektirecek herhangi bir akademik başarısızlığının, devamsızlığının, disiplin cezasının veya mevzuata aykırı davranışının bulunmadığını belirtti.

BİLGİ VE BELGE İSTENDİ

Bursunun yeniden bağlanmasını ve kesinti yapılan aylara ait ödemelerin geriye dönük olarak kendisine verilmesini talep eden öğrencinin başvurusunu inceleyen KDK, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile iletişime geçti. Kurumdan konuya ilişkin bilgi ve belgeler istendi.

HESABINA YATIRILACAK

Yapılan görüşmelerin ardından Genel Müdürlük, öğrencinin burs ödemelerinin yeniden başladığını ve daha önce alamadığı aylara ilişkin tutarların da hesabına yatırılacağını KDK’ye bildirdi.