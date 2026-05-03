Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da sahne alan Murat Dalkılıç, yoğun ilgi gören konserinde dinleyicilerle buluştu. Dalkılıç, hafızalara kazınan hit parçalarını peş peşe seslendirirken sahnedeki performansıyla dikkat çekti.

AMELİYAT SONRASI İLK BÜYÜK KONSERİ

Murat Dalkılıç, sahnede seslendirdiği repertuvarın ardından konser sonunda dinleyiciler tarafından alkışlandı. Sanatçının sosyal medyada paylaştığı konser takvimi ise takipçileri tarafından ilgi gördü. “Efsane geri döndü” yorumları yapıldı.

SAHNE ÖZLEMİNİ TURNEYLE ATACAK

Yaz turnesi kapsamında yeniden yoğun bir konser temposuna girmeye hazırlanan Dalkılıç’ın, ayda en az 5 konser vermesi planlanıyor. Yaz boyunca farklı şehirlerde 20’den fazla konser anlaşması yaptı.

Ünlü şarkıcının burun ameliyatı sonrası yeni hali de hayranlarının dikkatinden kaçmadı.





NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 13. kez burun ameliyatı geçirdi. Bir kez daha operasyon geçiren sanatçı, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

“La Fontaine”, “Kasaba”, “Derine”, “Lüzumsuz Savaş”, “Bir Güzellik Yap” ve “İki Yol” gibi şarkılarla tanınan Dalkılıç’ın, burnundaki doğuştan gelen kemik eğriliği nedeniyle daha önce de birçok operasyon geçirdiği biliniyor.

42 yaşındaki sanatçı paylaşımında, ameliyatının iyi geçtiğini belirterek doktorunun olumlu değerlendirmeleri sonrası umutlandıklarını ifade etti.