İngiltere'deki tıp uzmanları ve bilim insanları, toplum içinde hoş karşılanmayan 'burun karıştırma' alışkanlığının sadece bir görgü kuralı ihlali olmadığını; aynı zamanda Alzheimer hastalığına zemin hazırlayabilen kritik bir sağlık riski taşıdığını ortaya koydu.

Araştırmalar, burnun iç yüzeyine verilen fiziksel zararın, tehlikeli bakterilere doğrudan beyne ulaşmaları için bir "otoyol" açtığını gösteriyor.

İnsan anatomisinde koku almamızı sağlayan "koku sinirleri", burun boşluğundan çıkarak doğrudan beyne uzanır. Parmak veya tırnak yardımıyla burun karıştırıldığında, burnun içindeki son derece hassas dokularda gözle görülmeyen mikro kesikler ve yaralar oluşur. Bu mikro kesikler, parmaklarımızdaki bakteri ve virüslerin, bağışıklık sistemini ve beynin en önemli koruyucu kalkanı olan 'kan-beyin bariyerini' tamamen atlayarak doğrudan beyne sızmasına olanak tanır.

BAKTERİLER İSTİLA EDİYOR

Laboratuvar fareleri üzerinde yapılan çalışmalar, sarsıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Araştırmacılar, Chlamydia pneumoniae adlı bakterinin bu mikro kesikler yoluyla beyne ulaştığını tespit etti.

Bakteri beyne girdiğinde, vücudun savunma mekanizması onlarla savaşmak için belirli proteinler üretmeye başlıyor. Ancak "Amiloid Beta" adı verilen bu proteinlerin beyinde aşırı birikmesi, Alzheimer hastalığının en temel ve yıkıcı belirtilerinden biridir. Bu protein plakaları zamanla beyin hücreleri arasındaki iletişimi keserek hafızayı kademeli olarak yok eder.

BURUN KILLARINI KOPARMAK DA AYNI DERECEDE RİSKLİ

Doktorlar, burun kıllarını cımbızla veya elle koparmanın da benzer ölümcül riskler taşıdığını vurguluyor. Doğal bir filtre görevi gören burun kılları zorla koparıldığında, kıl köklerinde bakterilerin beyne sızabileceği açık enfeksiyon yaraları oluşur.

Alzheimer hastalığını tamamen ortadan kaldıracak bir ilaç henüz ufukta görünmüyor; bu nedenle hastalığı "önlemek" şu an için tek tıbbi çözüm. Doktorlar, beynimizi korumanın yolunun aslında burnumuza nazik davranmaktan geçtiğinin altını çiziyor.