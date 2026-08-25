Buse Terim, 36’ncı yaş gününü sevgilisi Batu Son ve yakın arkadaşlarının katıldığı özel bir partiyle kutladı. Konsept bir organizasyonla yeni yaşını karşılayan Terim, geceden renkli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"GEL BAKALIM 36"

Doğum günü kutlamasından karelere yer veren Terim, paylaşımına "Hoş geldin 36'ncı yaşım! Sevdiğimle, dostlarımla; çok eğlendiğimiz, çok sarıldığımız, bolca dilek tuttuğumuz, bağıra çağıra şarkılar söylediğimiz şahane bir geceyle karşıladık yeni yaşımı. Gel bakalım 36… Bu sene bizi hangi maceralar, hangi güzellikler bekliyor? Hepsini doya doya yaşayalım." notunu düştü.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURMUŞLARDI

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini sona erdirmesinin ardından Batu Son ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Çift, birlikteliklerini geçtiğimiz yıl aralık ayında sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmuştu.

Buse Terim’in 36’ncı yaş günü kutlamasından yaptığı paylaşımlar kısa sürede ilgi gördü. Gönderi binlerce beğeni ve onlarca yorum aldı.