2014 yılında nikâh masasına oturduğu Volkan Bahçekapılı'dan geçen yıl boşanan Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Instagram hesabından ameliyat olduğunu duyurdu.

34 yaşındaki Terim sağlık durumuna dair şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba. Uzun süredir devam eden ve artık hayatımı kısıtlamaya başlayan ağrılarım ile ilerleyen boyun fıtığım nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Geçmiş olsun dilekleriniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim."

"Artık geçirdiğim bu süreci geride bırakıp, işime, eski gücüme, üretmeye ve yeniden güçlenmeye odaklanmak istiyorum. Hepimiz için barışın, adaletin, sağlığın ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğu bir gelecek diliyorum."