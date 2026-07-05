Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, iş insanı Batu Son ile yaşadığı ilişkiyi sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımlarla sürdürüyor. Yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Terim'in son paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

10 YILLIK EVLİLİĞİNİ SONLANDIRMIŞTI

Geçtiğimiz dönemde iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini sonlandıran Buse Terim, ayrılığın ardından özel hayatıyla yeniden gündeme gelmişti. Terim, bir süredir iş insanı Batu Son ile yaşadığı ilişkiyi sosyal medya üzerinden duyuruyor.

''AŞK'' NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Instagram’da yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Buse Terim, sevgilisi Batu Son ile birlikte yer aldığı kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak evinde çekilen bir fotoğrafı paylaşan Terim, gönderisine "Aşk" notunu düştü.

Romantik paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçilerinden de çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Terim’in bir diğer paylaşımında ise "Ona kavuşmak en sevdiğim an" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Ünlü ismin aşk dolu paylaşımları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.