Mart 2024'te 10 yıllık eşi, iki kızının babası Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayıran Buse Terim, o dönemde yaptığı açıklamada "Hayata yeniden başladım" ifadelerini kullanmıştı.

Terim bu yeni başlangıcını şimdi bir aşkla taçlandırdı.

Geçen cuma Batuhan Son ile aşk yaşamaya başladığını sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar ile cümle aleme ilan etmişti. Buse yeni ilişkisine dair konuştu.

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, yeni ilişkisine dair şöyle konuştu:

"Her şey olması gerektiği gibi, olması gerektiği hızda ilerliyor. Kızlarım, ailem ve en yakınlarım her adımımda yanımda, haberdarlar. Bizim için önemli olan; sevgi, saygı ve huzurun olduğu bir yol. Ben mutluyum, huzurluyum."