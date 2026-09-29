Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Buse Terim, kızı Nil’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Nil’in birkaç gündür yaşadığı rahatsızlıkların ardından doktora götürüldüğü ve yapılan tahliller sonucunda koronavirüse yakalandığının belirlendiği açıklandı.

Terim, kızının fotoğrafını paylaşarak hastalığı öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: "2026'da hala covid varmış arkadaşlar. Ben de duyunca ufak çaplı bir şok geçirdim. Merhaba covid pozitif"

BELİRTİLERİNİ ANLATTI

Buse Terim, paylaşımının ardından takipçilerinden gelen sorular üzerine Nil’in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler verdi. Kızında birkaç gündür hafif ateş, boğaz ve karın ağrısı görüldüğünü belirten Terim, doktora başvurduklarını ve yapılan testlerde Covid-19 sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Terim, kızının yaşadığı diğer şikayetleri de şöyle anlattı: "Paylaşımdan sonra çok fazla mesaj aldım. Evet arkadaşlar covid hala varmış. Nil'in birkaç gündür hafif ateşi, boğaz ağrısı, karın ağrısı olduğu için doktora götürdüm. Tahlillerde covid pozitif geldi. Acayip bir kemik ağrısından bahsediyordu ve başım dönüyor diyordu. Boğaz ve ciğerleri temiz ama ateşi yoktu. "

OKULDAKİ VELİLERİ BİLGİLENDİRDİ

Nil’in hastalığı nedeniyle cuma gününden bu yana okula gitmediğini belirten Buse Terim, okul grubundaki diğer velilere de bilgi verdiğini açıkladı.

Terim, hastalıkların gizlenmemesi gerektiğini vurgulayarak yaşanan durumla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Okulda da hastalıkların başladığını biliyorum ama kimseden covid duymamıştım. Doktorumuza sorduğumda covid'in çok olduğunu söyledi. Maalesef ilacı yok, o yüzden de yapabileceğimiz bir şey de yok. Yapacağımız tek şey bol bol vitamin alması. Nil cuma gününden beri okula gitmiyor ama ben okul grubundaki tüm velileri bilgilendirdim. Bunu çok önemsiyorum, bazen hastalıkların saklandığını görüyorum ama bu yapılmaması lazım."