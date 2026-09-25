2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerden Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Havvanur Kethüda açıklamalarda bulundu.

Şampiyon boksör Busenaz Sürmeneli de duygusal anlar da yaşadığı açıklamasında, "Son zamanlarda çok yenilgi aldım. Kendimi toparlamaya çalışıyordum çok şey, zor şeyler yaşadım. Ama çok teşekkür ederim antrenörlerime, büyük başkanıma, Buse Naz Çakıroğlu'na, özellikle kendime inanmamı sağladılar. Kendime güvenmemi sağladılar. Herkese çok teşekkür ederim. Annem de görecek şimdi ağladığımı. O da ağlayacak. Bu benim. İkizime çok teşekkür ederim. Yakın arkadaşlarım var. Onlara da çok teşekkür ederim. Her zaman yanımda oldular, inandılar bana, o kadar çok teşekkür edeceğim insan var ki hepsinden Allah razı olsun. Çok şükür kendime geldim. Cahit hocama da çok teşekkür ederim, 17-18 senedir beni yetiştiren kişilerden birisi." diye konuştu.

ÇAKIROĞLU: TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM

Organizasyondaki başarılar için mutlu olduğunu dile getiren Buse Naz Çakıroğlu, "Havvanur Kethüda'ya da Busenaz Sürmeneli'ye de Büşra Işıldar'a da hepsine şunu söyledim. 'Buradan eve sadece siz şampiyon olursanız mutlu dönerim' demiştim, onlar da söz verdiler ve sözlerini tuttular. Ancak onlar şampiyon olursa, takım buradan güçlü ayrılırsa ben bunu unutabilirim, burayı unutabilirim demiştim. Onlar da üzerine düşenin hepsini yaptı. Bütün takımımla gerçekten gurur duyuyorum." dedi.

Sonuçlardan ziyade takım olabilmenin önemine dikkati çeken Buse Naz, "Önemli olan takım olabilmek, birlik olabilmek, bunu gösterdiğimize inanıyorum. Antrenörlerimizle, federasyonla beraber, takım arkadaşlarımızla beraber. O yüzden antrenörlerimize de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olsunlar hepsinin emeği bizde ayrı. Yaklaşık bir yıldır her türlü imkandan faydalandık. Yurt içi, yurt dışı her türlü imkandan faydalandık. Hiçbir şeye yok demediler, hayır demediler, ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Yeni sıkletine (54 kilo) de değinen milli sporcu, "Yeni sıklet, yeni hayaller, 51 kiloya ilk başladığım zamanda 8 yıl önce de yine böyle bir tökezleme döneminin ardından çok büyük başarılar kazanmıştım. Artık 51'de yoluma devam edemiyorum çünkü yaklaşık 10 senedir bu kiloda buradayım ve yaşın da verdiği bir zorlukla beraber artık o kiloya düşmek benim için daha zor oluyor ve yıpratıcı oluyor. O yüzden böyle bir karar aldım, artık bu kiloda, bu sıklette yoluma devam ediyorum. Umarım da aynı başarıları kendi adıma bu sıklette de gösterebilirim. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

KETHÜDA: İSTİKLAL MARŞI’NI OKUTTUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Kadınlar +80 kiloda şampiyon olan Havvanur Kethüda da "Açılışı ben yaptım, ağır sıkletlerde altın madalyayı aldık. Ablamlar da altın madalyayı aldı, gururluyuz. Ülkemize altın madalya ile dönüyoruz. 3 altın, 5 de bronz madalya ile çok gurur verici. İstiklal Marşı'nı okuttuğumuz için çok mutluyuz." dedi.