Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu’ndan sonra Busenaz Sürmeneli de finale yükseldi.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 66 kilo yarı final maçında 2019 ve 2022 yıllarında dünya şampiyonu, 2020 yılında ise Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırp Anastasija Lukajic ile karşılaştı.

Maçın başından sonuna kadar üstün olan Sürmeneli üç raundu 5-0 ve maçı da 5-0 kazanarak finale yükseldi. Busenaz Sürmeneli pazar günü oynanacak olan finalde Rus - Kazak maçının galibi ile altın madalya için mücadele edecek.