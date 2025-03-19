Sırbistan’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’na Fenerbahçeli sporcular damga vurdu. Finale kalan 4 boksör de sarı-lacivertli kulübün bünyesinde yer alıyordu. Hatice Akbaş, Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar gümüş madalya kazanırken, Busenaz Sürmeneli üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. Sürmeneli bu tarihi başarısının ardından SÖZCÜ’ye çok özel röportaj verdi.

Paris Olimpiyatları istediğin şekilde geçmemişti, şimdi dünya şampiyonluğu kazandın, neler söylemek istersin?

“Paris Olimpiyatları benim için büyük bir ders oldu. Spor hayatı iniş çıkışlarla dolu ve bazen istediğiniz sonucu alamayabiliyorsunuz. Ama önemli olan vazgeçmemek. Bana inanan herkese borcumu ödemek istedim. Savaşmaya devam edeceğime dair kendime söz verdim. Bu sözü tuttuğum için mutluyum.”

Fenerbahçe’nin desteği ve 2024 Paris Olimpiyatları dönüşü Ali Koç ile yaşadığın diyaloğu anlatır mısın?

“F.Bahçe benim için bir kulüpten çok daha fazlası, bir aile. Sporcularına her zaman sahip çıkan, onlara destek olan dünyanın en büyük spor kulübü. Başkanımız Ali Koç, ‘Sen büyük bir şampiyonsun, bunu tekrar kanıtlayacaksın’ dedi. O günden sonra daha da hırslandım ve dünya şampiyonu olarak bu desteğe layık olmaya çalıştım. Kulübüm, antrenörlerim, yöneticilerim ve Başkanımız Ali Koç’un desteği olmasa bu başarıyı kazanmam mümkün olmazdı.”

1 olimpiyat, 3 dünya, 3 Avrupa şampiyonluğun var. Bundan sonraki hedefin nedir?

“Her madalya bir hikâye ve ben, bu hikâyeyi daha da büyütmek istiyorum. Şimdi hedefim Paris’te yapamadığımı yapmak ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda yeniden altın madalya kazanmak. Ülkemi ve Fenerbahçe’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim.”

Bu sporu yapmak isteyen kız çocukları ve ailelerine ne söylemek istersin?

“Boks sadece bir spor değil, aynı zamanda karakter inşa eden bir mücadele. Kız çocuklarının güçlü, özgüvenli ve cesur olmaları için harika bir yol. Ailelere en büyük tavsiyem, çocuklarına inanmaları ve onların hayallerinin peşinden gitmelerine destek olmaları. Hiçbir şey imkânsız değil, yeter ki vazgeçmeyin ve hayallerinizin peşinden gidin.”