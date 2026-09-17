Sivas'ın Divriği ilçesinde kırsalında hayvancılık yapan E.B., 5 gün önce jandarmayı arayarak 11 aylık bebeği Büşra’nın kaybolduğunu bildirdi. İhbarın ardından AFAD ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatırken aile, ilk olarak bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceğini öne sürdü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne Elif Balıkçı (27), önce bebeğin babası tarafından para karşılığında satıldığını iddia etti, daha sonra ifadesini değiştirerek babanın bebeği öldürdüğünü söyledi. Bu iddianın ardından gösterilen bölgelerde yapılan tüm aramalara rağmen Büşra bebeğin cesedine ulaşılamadı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 3 gündür gözaltında bulunan anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı ile K.D., M.D., M.R.B., R.B., Ö.B., İ.B., A.Ç. ve M.B. emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, amca M.R.B. (60), hala R.B. (45), akrabaları Ö.B. (19) ve M.B. mahkemece tutuklandı. K.D. (50), M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Samsun’un Çarşamba ve Kavak ilçelerindeki cezaevlerine sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ DAHA GETİRİLECEK

Soruşturma kapsamında Diyarbakır’da gözaltına alınan 1 şüphelinin de Divriği’ye getirileceği öğrenildi. Öte yandan savcılık ifadelerinde baba Yusuf Balıkçı’nın kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği, anne Elif Balıkçı’nın ise önceki ifadelerini yeniden değiştirdiği belirtildi. Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.