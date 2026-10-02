Diyarbakır’dan Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncidere Yaylası’na mevsimlik besicilik için gelen Balıkçı ailesinin 11 aylık kızları Büşra Balıkçı’nın 10 Eylül’de kaybolmasıyla başlayan soruşturmada yeni ve kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı.

KARDEŞLERİN YENİ İFADESİ KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Sivas 4 Eylül Çocuk Evi’nde devlet koruması altında bulunan çocukların uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde yeniden ifadelerine başvuruldu. Çocuklar ilk anlatımlarında, "Mavi kazaklı Mehmet" isimli bir kişinin bebeği Diyarbakır'a götürdüğünü öne sürmüş, ancak HTS kayıtları uyuşmayan şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Son ifadelerinde ise kardeşler, olay günü tutuklu baba Yusuf Balıkçı’nın (41) anne Elif Balıkçı’ya (27) şiddet uyguladığını aktardı. Babanın sert darbeleri neticesinde annenin kucağındaki Büşra bebekle birlikte yere düşerek baygınlık geçirdiği, bu sırada ağır darbe alan 11 aylık Büşra’nın hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Ekipler, bebeğin cansız bedeninin daha sonra yabani hayvanların sıkça görüldüğü açık araziye bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ŞÜPHELİ BABANIN SUÇ KAYDI VE ŞİDDET GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

'Çocuk altsoyu kasten öldürme' suçundan tutuklanan baba Yusuf Balıkçı hakkında yürütülen derinleştirilmiş incelemelerde, geçmişte eşine ve çocuklarına sistematik şiddet uyguladığı, hatta Diyarbakır'da başka bir çocuğunu 2’nci katın balkonundan attığı iddiaları soruşturma dosyasına girdi.

6 TUTUKLU İÇİN ÇAPRAZ SORGU KARARI

Ortaya çıkan şiddet bulguları ve çocukların anlatımları üzerine, aralarında anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı’nın da bulunduğu 6 tutuklu şüphelinin cezaevinde çapraz sorgu yöntemiyle yeniden ifadelerinin alınması kararlaştırıldı.

Arazide bulunan bebek giysilerindeki mikroskobik biyolojik bulguların Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemesi sürerken, komando timleri, AFAD ve UMKE ekiplerinin İHA, dron ve kadavra köpekleriyle bölgedeki arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.