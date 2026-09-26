Soruşturma, 10 Ekim 2026 saat 22.00 sıralarında Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünün kırsalında hayvancılık yapan 25 yaşındaki Elif Balıkçı'nın yanında uyuyan 11 aylık kızı Büşra'nın kaybolduğu ihbarıyla başlatıldı. Anne Balıkçı, ifadelerinde bebeğinin para karşılığında başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde farklı iddialarda bulundu. Devlet korumasına alınan Büşra'nın 4 kardeşi de babalarının bir kişiye borcu olduğunu ve bu borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini öne sürdü.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Çocukların ifadelerinin ardından, Büşra'nın kaybolduğu gece aile çadırında uyudukları sırada dışarıya bir aracın geldiğini söylemesi üzerine, daha önceden tanıdıkları ve mavi kazak giydiğini belirttikleri Mehmet K. gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mehmet K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında incelenen HTS (Tarihsel Trafik Arama) kayıtlarında da Mehmet K. hakkında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, iddiaları destekleyecek kanıt elde edilemediği öğrenildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı, "Çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "Suçluyu kayırma" suçlamalarıyla cezaevine gönderildi. Arama çalışmalarında 16 gün geride kalırken Büşra'ya henüz ulaşılamadı. Çalışmaların ilk gününde ailenin yaşadığı çadıra yaklaşık 3 kilometre mesafede Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen t-shirt, zıbın ve alt bebek bezi bulundu. Adli tıp kurumuna gönderilen bu eşyalar üzerinde Büşra'ya ait olup olmadığının yanı sıra kan veya soruşturmaya ışık tutabilecek başka bir bulgu bulunup bulunmadığı inceleniyor. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için adli tıp raporunun sonuçlanması bekleniyor.