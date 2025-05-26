2018 yılında meslektaşı Burak Deniz'den ayrılmasının ardından hayatına kimseyi almayan oyuncu Büşra Develi geçen günlerde Instagram hesabından sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Develi, o paylaşımına etkiket koymayarak sevgilisinin adını açıklamamıştı.
Herkes 31 yaşındkai oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu merak etmişti.
Büşra Develi yeni paylaşımında sevgilisini de etiketleyerek aşkının adını duyurdu. Develi'nin sevgilisinin şef Ralph Sason olduğu öğrenildi.