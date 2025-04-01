Sevgilisinin evine gitti, aralarında hararetli bir tartışma yaşandı. Tartışma sonrası kendi ifadesine göre sevgilisi gece evden çıktı. Sabah döndüğünde Büşra'yı kanlar içerisinde ölü buldu. Peki o gece ne yaşandı?

Korkunç olay önceki gün Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Büşra Cin, bir süredir 27 yaşındaki elektrikçi Özcan Korkmaz ile ilişki yaşıyordu. Genç kız zaman zaman sevgilisinin evine giderek orada kalıyordu.

Önceki gün yine Özcan’ın evine giderek geceyi orada geçirdi. Ancak gece çift arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Büşra’nın sevgilisi Özcan’dan hamile kaldığı Gaziantep’te yaşayan ailesinin durumu öğrenmemesi için de kürtaj yaptırdığı ortaya çıktı.

Kürtaj işleminin ardından da genç kız Özcan’ın evine geldi. İddialara göre ikili arasındaki tartışma da kürtaj nedeniyle yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Özcan gece geç saatlerde evden çıktı. Polise verdiği ifadesine göre sabah 07.00 sıralarında eve geri geldiğinde sevgilisini yorganın altında kanlar içerisinde cansız buldu.

"TARTIŞTIK, GİTTİM"

Polisi arayan Özcan durumu anlattı. Olay yerine gelen ekipler genç kızın kanlar içerisindeki cesedini buldu. İlk belirlemelere göre Büşra’nın silahla öldürüldüğü belirlendi. Ancak suç aletinin evde bulunamaması nedeniyle Özcan cinayet şüphelisi olarak üzerine gözaltına alındı. Genç kızın cesedi ise Adli Tıp’a sevk edildi.