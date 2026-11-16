Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen imza töreni, siyaset gündeminde de yankı buldu...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, törene ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan karelerden birinde Özdemir'in, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile tokalaştığı görüldü.

Aynı fotoğrafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da yer alması dikkat çekti.

GEÇİŞ İDDİALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Büşra Özdemir'in AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar, paylaşılan fotoğrafın ardından yeniden gündeme taşındı.

Özdemir'in fotoğraf paylaşımı, "Bir büyükşehir belediyesi daha AKP'ye mi geçiyor?" sorusunu beraberinde getirdi.

"İLK ADIMI ATMIŞ, FOTOĞRAF VERMİŞ"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Büşra Özdemir hakkındaki iddiaları köşesine taşıdı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hakan, Özdemir'in Murat Kurum'la fotoğraf vermesini AKP'ye geçiş sürecinin ilk adımı olarak yorumladı.

Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

-Muhalefete mensup bir belediye başkanının AK Parti’ye transfer olması evrelerinin birincisi şudur:

-Murat Kurum’la fotoğraf vermek. AK Parti’ye geçeceği söylenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, 'AK Parti’ye transferin tunç yasası' olarak kabul edilen ilk adımı atmış: Murat Kurum’la fotoğraf vermiş.

-Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek daha çok konuşmalı. Bakalım 'Cumhurbaşkanı’yla görüşme evresi' ve 'telefonları kapatma evresi' ne zaman gelecek?

AKP'YE GEÇİŞ İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Büşra Özdemir ise daha önce AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Bakanlıklarla yaptığı görüşmelerin Antalya'ya hizmet amacı taşıdığını belirten Özdemir, iddialara tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

-Birisi orada reyting alacak diye…

-Lütfen ya! Ben bir haftadır bu haberleri görüyorum.

-Evet, ben bakanlıklarla görüşüyorum. COP31 sürecindeyiz, ben bu şehre hizmet ediyorum. Bakanlıklarla görüşmeden şehre hizmet etme şansım yok.