Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, AKP'ye katılacağı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından Temmuz 2025'te başkan vekili seçilen Özdemir'in hayatı, siyasi kariyeri ve parti değişikliği iddiaları merak konusu oldu. Peki, Büşra Özdemir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Büşra Özdemir kimdir?

1988 yılında Antalya'da dünyaya gelen Özdemir, yerel siyasete Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi olarak başladı. Belediye meclislerinde farklı görevler üstlenen Özdemir, 11 Temmuz 2025'te yapılan seçimle Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine getirildi.

Büşra Özdemir, ilk ve ortaöğrenimini Âdem Tolunay Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Özdemir, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans yaptı.

2013 yılında Antalya Barosu'na kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başlayan Özdemir, hukuk alanındaki mesleki birikimini yerel yönetim çalışmalarına taşıdı. Özdemir evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Büşra Özdemir hangi partiden?

Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir. Siyasi kariyerine 2014 yerel seçimlerinde Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi seçilerek başladı. Bu dönemde divan kâtipliği görevini üstlenen Özdemir, çeşitli belediye komisyonlarında da çalıştı.

2019 yerel seçimlerinde yeniden meclis üyesi seçilen Özdemir, Konyaaltı Belediyesinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de görev aldı. Büyükşehirde encümen üyeliği ve Harita Komisyonu Başkanlığı, Konyaaltı'nda ise Hukuk Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Büşra Özdemir'in AKP'ye katılacağı yönündeki iddialar, siyasi kulislerde yapılan açıklamaların ardından gündeme geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın isim vermeden bir büyükşehir belediyesine ilişkin katılım beklentisini dile getirmesinin ardından gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından Büşra Özdemir'in AKP'ye katılmasının beklendiğini öne sürdü.

Ancak Özdemir'in AKP'ye geçeceğine ilişkin iddia, mevcut bilgiler doğrultusunda resmen doğrulanmış değil.