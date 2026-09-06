Ünlü oyuncu Büşra Pekin, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pekin, geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da bir erkek arkadaşıyla görüntülenmesinin ardından gündeme gelen aşk iddialarına da açıklık getirdi.

“AŞK DEMEYELİM ONA”

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Büşra Pekin, Bodrum tatiliyle ilgili sorular üzerine yaz dönemini hem tatil yaparak hem de çalışarak geçirdiğini söyledi.

Bodrum’da bir erkek arkadaşıyla görüntülenmesi hatırlatılan oyuncu, aşk iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:

“Aşk demeyelim ona. Kalabalık bir ekipleydik. Biliyorsunuz, olabiliyor böyle.”

İŞ İÇİN SEYAHATE ÇIKTI

Pekin, tatilinin sona erdiğini belirtirken yaz döneminin bir bölümünü çalışarak geçirdiğini de söyledi. Oyuncu, “Tatilimiz bitti. Aslında yazı çalışarak da geçirdim diyebilirim. Şimdi iş için bir seyahatim var” dedi.

Gazetecilerle kısa süre sohbet eden Pekin, daha sonra havalimanına yetişeceğini belirterek taksiye bindi.