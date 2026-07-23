AKP, bütçe açığını düşük göstermek için şimdi de Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) her ay ödemesi gereken ‘devlet katkısı’ payını kaldırmak için harekete geçti. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışmalara rağmen kabul edilip Genel Kurul’a gönderilen düzenleme Hazine’nin her ay SGK’ya ödemesi gereken devlet katkısını kaldırıyor. Hazine artık sadece açığı kapatmak için SGK’ya para gönderecek.

963 MİLYARLIK YARDIM

SGK’ya her ay tahsil edilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin 4’te 1’i oranında devlet katkısı verilmesi uygulaması ilk olarak 2008 yılında yasal güvenceye alındı ve o tarihten bu yana da ödemeler düzenli olarak yapıldı.

En son geçen yıl bütçeden SGK’ya devlet katkısı olarak 888.7 lira, açık finansmanı olarak da 75 lira olmak üzere toplam 963.7 milyar lira Hazine yardımı yapıldı. 2026 yılının tamamında da SGK’ya devlet katkısı olarak aktarılmak üzere bütçeye 1 trilyon 162 lira ödenek konuldu.

SOSAL DEVLETE AYKIRI

Ancak AKP’nin bu teklifinin yasalaşması halinde SGK’ya 1 Ağustos 2026’dan itibaren artık devlet katkısı ödenmeyecek, bunun yerine sadece aylık nakit açığı tutarında para aktarılacak. SGK geçmiş dönemden alacaklarını tahsil eder ya da malını mülkünü satıp para kazanarak gelirini aylık bazda artırırsa o ay Hazine finansman desteği de yapmayacak. CHP, düzenlemeye ilişkin yazdığı muhalefet şerhinde, devletin anayasal bir ödev olarak yapması gereken katkının kaldırılmasının sosyal hukuk devletine aykırı olduğu belirtildi. MHP’li Mustafa Kalaycı da artık ‘Kurum açığı azaldı’ yorumlarının yapılamayacağını söyledi.

Faturası emekliye çıkacak

Yeni düzenlemeyle birlikte Hazine’den SGK’ya artık her ay düzenli para gitmeyecek. Bu tutar aylık ortalama 100 milyar lirayı buluyor. Para akışı duracağı için aylık bazda bütçe açığı düşük görünecek, Hazine daha az borçlanacak. Buna karşılık SGK’nın gelir-gider dengesi tümden bozulacak. 889 milyarlık devlet katkısı sayesinde 2025’i 35 milyar lira ‘fazla’ ile kapatan SGK 2026 yılında 1 trilyonu bulan ‘açık’ rakamıyla karşılaşacak. SGK’nın kara deliği büyüyeceği için emekliden gelen zam talepleri, “Açık çok büyük, para yok” denilerek daha kolay geri çevrilecek.