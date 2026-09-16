Elazığ’ın merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde belediye, mali sıkıntılara rağmen altyapı ve ulaşım sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. Bağımsız devam eden Belediye Başkanı Nihat Doğan, son 2,5 yılda beldede kanalizasyon, içme suyu, yol ve çevre düzenlemeleri alanlarında çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

30 YILLIK YOL SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Beldede yıllardır çözüm bekleyen Beyyurdu-Karşıyaka bağlantı yolunun tamamlandığını belirten Doğan, yaklaşık 30 yıllık sorunun çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Yaklaşık 12 kilometrelik mesafeyi kısalttığını belirttiği yolun, Yurtbaşı’na bağlı 7 mezra ve köy tarafından da kullanılacağını söyleyen Doğan, çalışmanın hayata geçirilmesinde AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın destek verdiğini belirtti.

Doğan, yol yapımında Enerji Bakanlığı bürokratları ve İl Özel İdaresi ile yapılan görüşmeler sonucunda malzeme ve araç desteği sağlandığını kaydetti.

9 BİN 500 METRE KANALİZASYON

Altyapı çalışmalarına da değinen Doğan, beldenin farklı noktalarında toplam 9 bin 500 metre kanalizasyon hattıdöşendiğini açıkladı.

Yol ve asfalt çalışmalarının da sürdüğünü belirten Doğan, 7 kilometre sathi kaplama yaptıklarını, kırık asfalt malzemesiyle ise bu yıl 35 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Beldeye ayrıca 17 dönümlük yeni bir alan kazandırıldığını ve bu alanın imara açılarak parseller oluşturulduğunu ifade eden Doğan, çalışmaların farklı bölgelerde devam ettiğini belirtti.

SU İÇİN 5 SONDAJ YAPILDI

Yurtbaşı’nın geçmişten gelen içme suyu sorunlarının da bulunduğunu belirten Doğan, bu kapsamda 5 sondaj çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediyenin elektrik giderlerinin bütçeye önemli bir yük oluşturduğunu ifade eden Doğan, su altyapısına zamanında müdahale edilmemesi halinde beldenin daha büyük sorunlarla karşılaşabileceğini savundu.

Doğan, belediyenin mali imkanlarının sınırlı olduğunu belirterek, buna rağmen altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdürmeye çalıştıklarını kaydetti.