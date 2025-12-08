Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde dikkat çeken anlar yaşandı.

Bütçe görüşmelerinde yeni 'çözüm süreci'ne ilişkin konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaşam ve çalışma şartları sağlanması gerektiğini" savundu.

Görüşmelere katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuşmasının sonunda Tuncer Bakırhan'ı alkışladı.

Bakırhan'ın konuşması DEM Parti sıraları ile Bahçeli ve MHP sıraları tarafından da alkışlandı.

TEBRİK KULİSTE DE DEVAM ETTİ

Bahçeli TBMM kulisinde Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın yanına giderek tokalaşarak, yaptıkları konuşmalardan dolayı tebrik etti.

Tuncer Bakırhan'ın çay davetine Bahçeli, "Estağfurullah, sizi yormayalım. Başarılar, Allah yardımcınız olsun" diyerek karşılık verdi.