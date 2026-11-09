TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden 2027 yılı bütçe görüşmelerinde AKP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu arasında tartışma çıktı.
Komisyondaki tartışma sırasında Çakır, "Ekrem İmamoğlu'nun köpeği" ifadesini kullandığı duyuldu.
MİLLETVEKİLLERİ ARAYA GİRDİ
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tartışmanın büyümesi üzerine milletvekillerinin ayağa kalkarak salonun ortasında toplandığı görüldü.
Bazı milletvekilleri tarafların arasına girerek gerginliğe müdahale etti. Yaşananların ardından Hasan Ufuk Çakır komisyondan ayrıldı.
CHP'DEN İSTİFA EDEREK AKP'YE KATILMIŞTI
Hasan Ufuk Çakır, daha önce CHP'de siyaset yapıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Çakır, parti yönetimine yönelik eleştirileri nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
Çakır, 9 Aralık 2025'te CHP'den istifa etmişti. 7 Ocak 2026'da düzenlenen AKP TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle AKP'ye katılmıştı.