YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, MEB ihalelerinde 1 milyar TL’ye yakın kamu zararının oluştuğunu söyledi.

TABURE VE MASA HESABI

Öğrenci taburesinin 5.668 liraya alındığını belirten Özçağdaş, “Aynısı DMO’da 1.569 liraya” dedi. Bilgisayar masasının da yaklaşık 5.600 liraya alındığını, DMO’daki satış fiyatının ise yaklaşık 1.700 lira olduğunu söyledi. Özçağdaş, ilgili bürokratın DMO’dan fiyat teklifi almadığını öne sürdü.

Bakanın arkasındaki bürokratı göstererek “Bulguların işaret ettiği kişi tam arkasında oturuyor” dedi ve görevden alınması gerektiğini savundu.

ESKİ ÖZEL KALEMİ

Özçağdaş, eleştirilerinin hedefindeki bürokratın daha önce eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın özel kalem müdürlüğünü yaptığını ve AKP’den Sivas milletvekili aday adayı olduğunu da belirtti. 11 Ağustos 2023’te bu göreve atanan Karakullukçu, Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü mezunu.