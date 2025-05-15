Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı Nisan ayına ait merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, gelirler giderleri karşılamadı ve bütçede önemli bir açık oluştu.

4 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 855,5 MİLYAR TL

Bakanlığın yayımladığı resmi verilere göre, merkezi yönetim bütçesi Nisan ayında 957,4 milyar TL gelir elde ederken, harcamalar 1 trilyon 132,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte bütçe, Nisan ayında 174,7 milyar TL açık verdi.

Faiz giderleri hariç tutulduğunda ise bütçe giderleri 871,5 milyar TL olurken, faiz dışı açık 85,9 milyar TL olarak kaydedildi.

Yılın ilk dört aylık dönemine bakıldığında, Ocak-Nisan arası toplam bütçe giderleri 4 trilyon 249,7 milyar TL, bütçe gelirleri ise 3 trilyon 364,2 milyar TL oldu. Böylece dört aylık dönemde oluşan toplam bütçe açığı 885,5 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Faiz dışı giderler ise aynı dönemde 3 trilyon 525,1 milyar TL olurken, faiz dışı açık 160,9 milyar TL olarak gerçekleşti.