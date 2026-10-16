Eylülde bütçe harcamaları bu yılın rekorunu kırdı. Üstelik harcama yetkisinin Cumhurbaşkanı’nda olduğu, ‘gizli hizmet gideri’ olarak nitelenen örtülü ödenek gideri eylülde bir önceki rekorunun 2 katına ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre bütçe gelirlerinin 1.2 trilyon lirada kaldığı eylülde, iktidar bu yıl için rekor olan 1 trilyon 785 milyar liralık harcama yaptı. Bütçe açığı 532.2 milyar liraya ulaşarak yılın en yüksek seviyesine çıktı.

1.8 TRİLYONLUK AÇIK

Ocak-eylül döneminde de bütçe gelirleri 12.1 trilyon lira, bütçe harcamaları da 13.9 trilyon lira oldu. 9 aylık dönemde bütçe açığı yüzde 51.2’lük büyümeyle 1 trilyon 840 milyar liraya ulaştı. Bütçe açığının nedeni faiz harcamaları oldu. Faiz gideri eylülde 263 milyar liraya, ocak-eylül döneminde de yüzde 35.4’lük sıçramayla 2 trilyon 252 milyar liraya çıktı.

2025’İ ŞİMDİDEN GEÇTİ

Faizin yanı sıra örtülü ödenek harcamasının eylülde rekor kırması dikkat çekti. 2025’in 9 aylık döneminde 8.7 milyar liralık harcamaya rağmen bu yıl örtülü ödeneğin bütçeye faturası 19 milyar lirayı aştı. Örtülü ödenekten geçen yılın tamamında 14 milyar lira harcanmıştı. Örtülü ödenekten yalnızca eylül ayında 6 milyar 638 milyon liralık harcama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı harcamalarını büyüklüğü eylülde 1.3 milyar, ocak-eylül döneminde de 13.5 milyar lira olarak hesaplandı. Ayrıca kamunun mal ve hizmet alım gideri 9 aylık dönemde yüzde 45 artması dikkat çekti.

Bütçe tahminini 23 kat aşan harcama

Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’nin etkileri, bütçe verilerinde ortaya çıkmaya başladı. İklim Değişikliği Başkanlığı, eylülde 5 milyar 976 milyon lira harcama yaptı. 563 milyon liralık bütçe öngörüsüne rağmen başkanlık harcamaları 23 kat artarak 12.9 milyar lirayı aştı. Diğer yandan akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanmasının etkisiyle petrol ve doğalgaz ürünlerinden 9 ayda toplanan Özel Tüketim Vergisi, 210 milyar lirayla bütçe tahmininin 3’te 1’i seviyesinde kaldı.