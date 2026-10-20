İktidar, 2027 yılı bütçe teklifini 27.3 trilyon lira gider, 23.4 trilyon lira gelir ve 3.9 trilyon lira açık öngörüsü ile Meclis’e sundu. Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, 2027 yılı bütçe teklifini enflasyon hedefi, maaş ve aylıklarda artış, vergi ve faiz boyutlarıyla değerlendirdi. Yılmaz, bütçe teklifinde, harcama yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılacak bütçe transferlerinde yüzde 66 artış öngörüldüğünü söyledi. Yılmaz, bunun 2027 yılında yapılacak olası seçim ve emekli aylıklarına ek artış bağlamında değerlendirilebileceğini ifade etti.

ERKEN SEÇİME DELALET

Kamu çalışanlarına 2027 yılında verilecek zam için bütçeye konulan ödeneğin ortalama yüzde 24 arttığını kaydeden Yılmaz, “2027 başında memur ve memur emeklilerine yüzde 8.4, işçi emeklilerine ise verilecek artış oranı yüzde 10.5 seviyesinde bekleniyor” diye konuştu.

SGK’ya aktarılan kaynağın artmasıyla ilgili Yılmaz, şunları söyledi: “Birincisi, devlet katkısının kaldırılmasına bağlı olarak SGK’nın mali dengesinde oluşacak bozulmanın ilave bütçe finansmanıyla karşılanması, ikincisi emekli aylıklarına ilave artış veya sosyal destek sağlanması, üçüncüsü işverenlere yönelik prim teşvik ve desteklerinin genişletilmesidir. Ama ne şekilde olursa olsun SGK’ya aktarılacak transfer artışı oldukça yüksek ve bu emeklileri de kapsayacak bir program uygulanması anlamına geliyor diye değerlendiriyorum.

Eğer seçim için bir şey aranıyorsa, bütçede buna işaret olarak SGK’ya yapılacak transfer genişlemesi ile fonlara yapılacak transfer öne çıkmakta.” Yılmaz, bütçe görüşmelerine detayların daha iyi anlaşılacağını belirtti.

Vergide yüzde 36.5 artış bekleniyor

AKP iktidarının sıkça dile getirdiği vergide adalet ve doğrudan vergilerin payının artırılması hedefine ilişkin Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, ekim ayında Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) yüzde 2.5 gelmesi durumunda 2027 yılında yeniden değerleme oranının yüzde 27.9 olacağını kaydetti. Yılmaz, “Vergi artışının yüzde 36.5 öngörüldüğü bir ortamda yeniden değerleme oranın bazı alanlarda düşürülmesini beklemek iyimser bir yaklaşım olacaktır” ifadelerini kullandı.