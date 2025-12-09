Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir saati aşan konuşmasında bütçeyi kalem kalem anlattı, toplumun geniş kesimleri, işçi, esnafın adı neredeyse anılmadı.

Bütçede en çok kullanılan kelime neydi?

Cevdet Yılmaz 2026 yılı bütçesini istikrar ve refah olarak tarif etti. 72 dakikalık konuşmada esnaf da emekli de asgari ücretli de kendi aradı ama bulamadı.

Bütçenin şifrelerinde toplumun geniş kesimleri değil bugünden yarına seslenen büyüme adı altında vaadi bol kelimeler vardı.

72 DAKİKA BOYUNCA "BÜYÜDÜK, BÜYÜDÜK, BÜYÜDÜK"

Cevdet Yılmaz konuşmasında 60 kez büyümeyi sıralarken esnaftansa sadece beş kez bahsetti.

Bir saati aşan konuşmada asgari ücretliyle memur adını üç defa, üretimin merkezindeki işçiler ise dört kez duydu.

Geçmişin mimarı emekliler ise 60 sayfalık metinde sadece 6 kez dile getirildi.