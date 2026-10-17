Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP’de göreve gelen yönetimin, partideki tasfiyesi sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlık görevine dönmesiyle oluşturulan CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç, Serkan Özcan gibi Özel’e yakın isimlerin de bulunduğu 48 kişinin ihraç edilmesine karar verdi.

Söz konusu isimlerin de yer aldığı 49 kişi, CHP üyelikleri sürerken YENİ Parti ile hareket ettikleri gerekçesiyle daha önce kesin ihraç istemiyle YDK’ya sevk edilmişti.

Selin Sayek Böke’nin yanı sıra Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Yalçın Karatepe ve çok sayıda eski parti yöneticisinin dosyası kurulun gündemine taşınmıştı.

İKİ İSİM KURTULDU

Alınan ihraç kararları, mahkeme kararı sonrası göreve gelen yönetim ile 39. Olağan Kurultay’da seçilen ve daha sonra YENİ Parti ile hareket eden kadrolar arasındaki ayrışmada yeni bir aşama oldu. Süreçten sadece eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve eski PM Üyesi Ozan Varal ceza almadan kurtuldu.