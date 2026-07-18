Mahkeme kararıyla CHP’ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu karar öncesindeki ofis, personel ve araç giderlerini bir iş adamına karşılattığını söylemesinin ardından, 2023’teki İzmir Mitingi ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı dönemindeki bağış hesabıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

85 MİLYON LİRA

Gazeteci Şaban Sevinç’in aktardığına göre iş adamı Nafer Çapar kampanya dönemindeki tüm organizasyonları ihalesiz, pazarlıksız olarak aldı, ne kadar isterse o kadar fatura kesti. 2023’teki İzmir mitinginin 80-85 milyon liraya yapıldığını açıklayan Sevinç, aynı dönemde başka bir ismin bu mitingi 5 milyon liraya yapabileceğini CHP’ye ilettiğini ancak muhatap bulamadığını da anlattı.

Sevinç, “Bakın, 5 milyon liraya başkasının yapabileceği İzmir mitingini Nafer Çapar yapıyor, 35 milyon lira fatura kesiyor. O günkü kurla dolar 19 küsur, 1.8 milyon dolar. Bugünkü kurdan dolar bugün 46-47 lira, işte 47, efendim 85... 80-85 milyon lira.”

Halktv.com.tr’nin haberine göre ise, Kılıçdaroğlu’nun 2023 cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyası için açılan üç ayrı bağış hesabında yaklaşık 31 milyon dolar toplandı. Bugünkü kurla 1,5 milyar liraya denk geliyor. Kılıçdaroğlu için toplanan bu paraların nereye harcandığı ve kime ne kadar ödendiğini ise kimse bilmiyor. Toplanan paranın bir kısmının Çapar’a aktarıldığı belirtiliyor.

BAĞIŞLAR NEREYE GİTTİ?

Çapar’ın, sadece 2023’te, CHP organizasyonlarından bugünkü kurla 723 milyon lira kazandığı belirtiliyor.

Butlan Sözcüsü Müslim Sarı ise, Nafer Çapar haberlerin gündem olmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bu arkadaşa 145 milyon lira para ödenmiş bendeki bilgilere göre. Yani 100’e yakın miting için 145 milyon lira son derece ortalamaların altında olan bir harcama...” dedi. Sarı’nın hesabına göre, 145 milyon lira o günkü kurla 7,3 milyon dolar yapıyor.

6’lı Masa da sahnedeydi

2023’teki İzmir Mitingi’nde 6 Masa liderleri de tek tek çıkıştı. Söz konusu mitingin bugünkü kurdan bedelinin 85 milyon lira olduğu belirtildi.