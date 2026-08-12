“Terörsüz Türkiye” adıyla yürütülen çözüm süreci için hazırlanan çerçeve yasa, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Görüşmelerdeki konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Bu meseleyi siyasi hesaplarla değil, devletin bekası ve Türkiye’nin geleceği açısından değerlendiriyorum. Siyaset gelip geçicidir” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Gürel Erol, “Demirel, Ecevit, Özal, Erbakan... Hepsi bu Meclis’ten geçti. Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yaptılar. Bugün hiçbiri bu parlamentoda değil. Ama devlet var. Devlet kim için var? Yurttaşları için. Sayın Devlet Bahçeli’ye de teşekkür etmek istiyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!” paylaşımı yaptı.

PAYLAŞIMI ALINTILADI

CHP’li Gürsel Erol’un paylaşımını alıntılayan AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, “Sayın vekilim, Elazığ milletvekiline yakışır bir duruş, güzel bir bakış açısı... Sürece olan katkınızdan mutlu oldum, gurur duydum. Ağzına, yüreğinize sağlık” dedi. Nazırlı’ya teşekkür eden Gürsel Erol ise “Sayın Vekilim, kıymetli sözleriniz, nazik değerlendirmeniz ve samimi yaklaşımınız için teşekkür ediyor, tüm milletvekillerimize saygı ve selamlarımı iletiyorum” dedi.

DEM’LİLER ZILGIT ÇEKTİ ZAFER İŞARETİ YAPTI

Saat 23.00 sıralarında çerçeve yasa Meclis’te kabul edildi. Oylamanın ardından AKP milletvekilleri kararı alkışlarla kutladı, DEM Partililer ise zılgıt çekip zafer işareti yaptı. “Gidenlere selam olsun” sloganları atıldı.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ OKUDU

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu konuşma süresinin dolmasına rağmen kürsüden ayrılmadı. Oturuma ara verilmesinin ardından da konuşmasını sürdüren Türkoğlu, şehit isimlerini okudu.

AKP’DE 9 FİRE

Çerçeve yasa önceki gece kabul edildi. 277 milletvekili olan AKP’den 268 kabul oyu çıktı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un dışında Tuğrul Türkeş (Ankara), Kürşat Zorlu (Ankara) Emral Karayel (İstanbul), Ahmet Ersagun Yücel (İstanbul), Sami Çakır (Kocaeli), Tahir Akyürek (Konya), Bülent Tüfenkçi (Malatya) ve Lütfi Bayraktar (Sakarya) Meclis’teki oylamaya katılmadı.

CHP, oylamada 3 parçalı görüntü oluşturdu. 29 isim kabul oyu verirken, 14 CHP’li oylamaya katılmadı. İlhan Kesici (İstanbul) ve Jale Nur Süllü (Eskişehir) ret oyu verdi. Bu sonuçla CHP en çok fire veren parti oldu.

DEM’de 55 evet

56 milletvekili bulunan DEM’de 55 kabul oyu çıktı. Sağlık sorunları bulunan İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, oylamaya katılmadı. Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın ret oyu kullandı.

Adnan Beker (Ankara) ve Ümit Dikbayır (Sakarya) oylamaya katılmadı.

MHP’den istifa ederek bağımsız kalan üç isim, İsmail Akgül, Hasan Basri Sönmez ve Mustafa Demir kabul oyu verdi. YRP Lideri Fatih Erbakan ve 3 vekil yasaya çekimser oyu verdi. Yeni Yol Grubu’ndan Selçuk Özdağ (Muğla), Sema Silkin Ün (Denizli) ve Elif Esen (İstanbul) ise çekimser kaldı.