Özgür Özel’in CHP’de yaptığı son grup toplantısında yeni parti kuracağını açıklamasının ardından partiden istifalar hızlandı. Birçok kentte ilçe başkanları ve örgütler istifa etti. Vatandaşlar da CHP üyeliklerini sonlandırdı.

DİYARBAKIR’da aralarında il yönetimi ve ilçe başkanlarının da bulunduğu bazı CHP üyeleri kimlik kartlarını bırakarak partilerinden istifa etti. CHP yöneticisi Recep Yavuz, “685 parti üyemiz istifa etti. Sahadaki bu irade, masa başı rakam oyunlarınızı ve inkarcı yaklaşımınızı boşa çıkarmıştır” dedi.

OSMANİYE CHP Osmaniye Merkez İlçe Yönetimi üyeleri de görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden yöneticiler, siyasi çalışmalarına kurulacak yeni partide devam edeceklerini belirtti.

ODUNPAZARI Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP’nin 23 meclis üyesinin olduğu Odunpazarı Belediyesi’nde Ali Haydar Çelik dışında 22 meclis üyesinin CHP’den ayrılma kararı aldığını duyurdu.

ÇANAKKALE’nin yerel haber sitesi Kanal 17’de yer alan görüntülerde, CHP İl Başkanlığı binası önünde çok sayıda kişinin istifa sıra oluşturduğu görüldü.

MAHALLE TEMSİLCİLERİ

NARLIDERE Görevden alınan CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, yönetim kurulundaki 19 kişiyle birlikte CHP üyeliği ve parti görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Durgun, “Mutlak butlan yönetiminin ihraç kararını tanımıyoruz” dedi.

BORNOVA CHP Bornova İlçe Örgütü’nde görev yapan 153 mahalle temsilcisi, Özgür Özel’in kuracağı yeni partiye katılmak için CHP’den istifa etti.

ANTALYA’da İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Tanrıverdi ve 26 kişilik il yönetimi istifa etti.

Yeni parti için bir istifa daha

Kars’ın Susuz ilçesi Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ve Belediye Meclis üyeleri CHP’den istifa etti. Yantemur, “Sayın Özgür Özel’in genel başkanlığında kurulacak yeni siyasi partiye katılma kararı aldık” dedi.