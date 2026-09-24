CHP’de Berhan Şimşek’in parti çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği kent ziyaretleri sürerken, Bilecik İl Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda Şimşek’in “Genel Başkan Yardımcısı” olarak tanıtılması dikkat çekti. Şimşek, Özlem Şanver’e yönelik fiziksel şiddet görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinden istifa etmişti.

MYK ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına geri dönmesinin ardından Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdiği Berhan Şimşek hakkında kadına şiddet iddiasıyla gündeme gelen görüntüler kamuoyuna yansımıştı.

Şimşek’in Özlem Şanver’e yönelik fiziksel şiddet uyguladığı anlara ilişkin olduğu belirtilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Şimşek, hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

BİLECİK ZİYARETİNDE “GENEL BAŞKAN YARDIMCISI” UNVANI

MYK üyeliğinden istifa etmesine karşın CHP adına kent ziyaretlerini sürdüren Şimşek’in son durağının Bilecik olduğu duyuruldu.CHP Bilecik İl Başkanlığı tarafından yapılan ziyaret duyurusunda Şimşek’in “Genel Başkan Yardımcısı” unvanıyla anılması dikkat çekti.

Şimşek’in CHP il başkanlıklarına yönelik ziyaretlerini sürdürdüğü görülürken, söz konusu unvanın kullanımının, MYK üyeliğinden istifasının ardından nasıl değerlendirildiği ise gündeme geldi.

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ KAMUOYUNA YANSIMIŞTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Berhan Şimşek olduğu belirtilen kişinin Özlem Şanver’i darbederek evin içine soktuğu, Şanver’in ise kurtulmaya çalıştığı görülüyordu.

Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Şimşek, MYK üyeliğinden istifa etmiş ve hakkındaki davaların sonuçlanmasını bekleyeceğini açıklamıştı.