İktidar medyasının odağına yerleşen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın konuşması başlayınca ekrandan alındı.

SÖZCÜ TV Ana Haber'de Serdar Cebe, Kılıçdaroğlu'nun düştüğü durumu anlattı.

"- Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu olalı hükümet medyasından bu kadar ilgi görmedi ancak onu bile başaramadı. Neden çünkü Erdoğan'ın konuşmasına denk getirdi.

- Özgür Özel de ilgi çekti tabi tüm medya kanallarında. TRT küçük bir çerçeve ile gösterdi. Habertürk'te kısa bir ekran verdi. SÖZCÜ Televizyonu ve Halk TV'de canlı yayınla aktarıldı. Meşhur A Haber'de de var ama bir tarafta da CHP Genel Merkezini izlediler.

- CHP'nin aslında TRT'den hiç yer alamıyoruz demesinin üzerinden çok zaman geçmedi ama asıl ilgi Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı.

- Butlan Genel Başkan ekrana çıktı. Özel'in konuşması bitmişti. Ekranda Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördük. Bir dakika sürdü yine olmadı. Bu pası da gol yapamadı. Sadece Halk TV'de görüyorsunuz. NTV, CNN hepsinde Erdoğan söze girince Kemal Kılıçdaroğlu ekrandan yok oldu. Bir dakika içinde ekrandan kayboldu. Buradan bile zamanı iyi kullanamadı.

- Varın siz düşünün CHP, Kemal Kılıçdaroğlu elinde nereye gidecek bekleyip göreceğiz."