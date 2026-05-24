Mutlak butlan kararıyla tüm dikkatler siyasi gelişmelere çevrilirken Cengiz Holding, dikkat çekici bir başvuruda bulundu. Giden Gelmez Dağları’ndaki arama iznini genişletme izni istedi.

Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding, 792 hektarlık alanda boksit arama izni bulunan holding, bunu yetersiz buldu ve 1700 kat artırmak için başvuru yaptı. Boksit araması sırasında 32 milyon ton atık çıkacak.

MECLİS GÜNDEMİNDE

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem “Varlık barışı adı altında bir yandan sermayeye yeni ayrıcalıklar tanınırken diğer yandan ülkemizin doğası, sermayenin çıkarları uğruna yok edilmek isteniyor’’ dedi ve şunları söyledi:

“Giden Gelmez Dağları büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bulunuyor. Cengiz Holding bünyesindeki Eti Alüminyum, ‘Maden Kapasite Artış Projesi’ ile on binlerce ağacın, su kaynaklarının ve yaban hayvanların yok edilmesinin önü açılıyor. Giden Gelmez Dağları’nı peşkeş çektirmeyeceğiz.’’

‘TALANA İZİN VERMEYİZ’

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş da AKP iktidarının rant odaklı politikalarının eşsiz ekosistemi yok edeceğini söyledi. Bektaş, “Doğa katliamının arkasında ise yine 5’li çetenin gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat var. Boksit madenciliği sadece doğayı tahrip etmekle kalmayacak, karaciğer ve böbrek hasarına yol açarak bölgedeki yurttaşlarımızın sağlığını da etkileyecek. Giden Gelmez Dağları’nın talana açılmasına izin veremeyiz. Doğamızı, yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi korumak için bu yağmayı engellemeliyiz’’

Bu güzellikler yok olacak

Eşsiz doğal güzelliği, endemik bitki örtüsü ve zengin yaban hayatı ile önemli bir ekosisteme sahip olan dağlar bu izinle tüm özelliğini yitirecek.

Doğanın katledileceği bölgede yaban keçileri, yünlü kaya uyuru, gökdoğan, tavşancıl ve küçük kartal gibi hayvanlar yaşıyor. Bölge, 32’si endemik 253 bitki türüne ev sahipliği yapıyor.