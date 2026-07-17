Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP’nin 38. Olağan kurultayına “Şaibe karıştığı” gerekçesiyle 21 Mayıs’ta “Mutlak butlan” yani yok hükmünde kararı vermişti. Kurultay seçimlerini ve alınan bütün kararları baştan itibaren geçersiz sayan mahkeme kararından sonra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi görevden alındı. Yerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karar kesinleşinceye kadar “Tedbiren” atanmıştı.

Mahkeme kararı üzerine Özgür Özel yönetimi, Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu. Mahkeme, kararının üzerinden 56 gün sonra, dosyanın eksikliklerinin tamamlayıp bugün PTT yoluyla Yargıtay’a gönderilmesini kararlaştırdı. Bu sabah PTT’nin Bölge Adliye Mahkemesi Şubesine, Yargıtay’a gidecek dosya teslim edilecek.

3. DAİREYE GİDECEK

Mahkeme dosyaları tüm delilleriyle birlikte PTT aracılığıyla gönderiliyor. Yasal prosedürün böyle olduğunu belirten yetkililer, butlan dosyasının dağıtımının hangi daireye gönderileceğine, Yargıtay’ın karar verdiğini söylediler. Mahkeme kararının Yargıtay’a ulaşmasından sonra hangi daireye gideceği belirlenecek. Yargıtay yetkilileri, bu tür davaların Yargıtay’ın 3. Hukuk Dairesi ya da 8’inci Hukuk Dairesi’ne gidebileceğini, ancak 3. Hukuk dairesine gönderilme olasılığının da yüksek olduğunu belirttiler.

Yargıtay’ın incelemesi konusunda SÖZCÜ’nün görüştüğü kaynaklar, “Yargıtay’ın ilgili dairesi taraflardan birisinin başvurusu halinde, dosyanın öne çekilip görüşülmesinin de mahkemece değerlendirilebileceğini” belirtti. Anayasa Mahkemesi eski Başkanvekili Osman Paksüt, şunları söyledi:

Öne alınacak’ demekle hemen bir hafta-10 gün içinde sonuçlanır anlamı çıkmasın. Bunun için yine aylar geçmesi gerekir. Yargıtay, mahkeme kararını onarsa zaten o bir felaket. Ama bozarsa, geri gönderirse bu sefer de kararına direnilmesi, kararın kesinleşmesi sürecini yine belirsiz bir müddet ötelemiş olur. Bunun için de yine aylar geçer.”