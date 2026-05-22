CHP yönetimine yönelik butlan kararı sonrasında ilk piyasa fiyatlamaları politika faizinde sıkılaşma beklentisine işaret etti.

Türk lirasının üç aylık gecelik endeks swapı 22 Mayıs itibariyle bir önceki güne göre 90 baz puan yükselişle yüzde 42,75 seviyesine yükseldi.

ABD-İsrail'in başlattığı savaş öncesinde bu piyasa göstergesinde yüzde 38'lerin altı test edilmişti. Savaşın yarattığı enflasyonist etkinin ardından piyasa beklentileri sıkılaşma yönünde seyretmişti.

Savaşın ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk enflasyon raporunda da enflasyon ara hedefleri ve tahminleri yukarı yönlü güncellenirken, TCMB Başkanı Fatih Karahan da her seçeneğin masada olduğunu belirtmişti.

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından piyasalarda yaşanan sert hareketlerin ardından ekonomi yönetimi bir toplantı gerçekleştirme kararı aldı.

Butlan kararı sonrası Türkiye’nin risk göstergeleri de yükseldi. 5 yıllık CDS 20 baz puana yakın artışla 261 baz puana yükseldi ve nisan ayı seviyelerine geri döndü.