CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aylartır çalışıyorlar. "Türkiye'nin en önemli dosyası bu. Tedbir kararı hiçbir şekilde esas kararın yerine geçemez. Böyle tedbir olmaz" dediğimizde beklediler. Bir iş gün kala adli tatile dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay isteseydi bunu rahatlıkla görebilirdi. Ama onlar da Türkiye'de yaşıyorlar.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanının Kimden aldığı cesasetle o dosyayı tuttuğunu, raporlar aldığını cesareti kimden aldığını bildikleri için, oralara bağlı oldukları için, artık yargı bağımsızlığından, tarafsızlığından, hiçbir kurum ve kişiden talimat alamayacağı Anayasa hükmünden bahsedemeyeceğimiz için onlar da çekindiler.

Bitmez arkadaşlar bitmez, eylülde de bitirmezler. Amaç CHP'yi tartışmak. Akşama kadar yalan senaryolar çizecekler. Biz buna izin vermeyeceğiz. Biz sonuna kadar bu süreçleri takip eder, üstümüze düşeni yaparız ama oradan hukuk çıkmayacağını çok iyi biliriz.

Bir gün o kadar gelecek ama geç gelen adalet adalet olmayacak.