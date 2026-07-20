Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor.

Muğla'da 32 bin imza toplayan Bodrum Yurttaş İnisiyatifi sözcüleri Ayhan Karahan ve Hülya Canko bugün CHP genel merkezine imzaları teslim etmeye gitti.

Kılıçdaroğlu eylemcilerle görüşmedi. CHP Genel merkezi imzalı dilekçeleri kabul etmedi. Karahan ve Canko yaptıkları ortak basın açıklamasında şunları söyledi:

"TEPKİYİ BİZZAT GÖRMESİ İÇİN YAPTIK"

“Bugün Bodrum halkının iradesini temsil eden 32.000’ne yakın ıslak imzayı, CHP Genel Merkezi’ne getirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bizzat teslim etmek üzere buradayız. Bu imzalar, herhangi bir kişiyle hesaplaşmanın değil; halkın sesinin doğrudan muhatabına ulaştırılmasının aracıdır.

Bodrum’da başlattığımız “Kemal Kılıçdaroğlu’nu Bodrum’da İstemiyoruz” kampanyası, beklediğimizin çok ötesinde bir toplumsal karşılık buldu. Mutlak butlan sürecine ve irade gaspına tepki gösteren, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan binlerce vatandaşımız gönüllü olarak kampanyamıza destek verdi. Halkın gösterdiği ilgi ve destek, beklediğimizin çok üzerinde gerçekleşti.

Biz bu kampanyayı kimseyi hedef göstermek için değil; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sahadaki gerçek toplumsal tepkiyi bizzat görmesini ve demokrasiye, hukuka ve halk iradesine sahip çıkan binlerce insanın sesini doğrudan duymasını sağlamak amacıyla yaptık.

"DOĞRUDAN MUHATABINA ULAŞIYORUZ"

Gönüllülük esasına göre toplanan 32.000’e yakın imza, yalnızca bir imza kampanyası değil; halkın duygu ve düşüncelerini yansıtan çok güçlü bir sosyolojik saha verisidir. Toplanan imzaları A4 sayfalarını birbirine ekleyerek ülkemizin en uzun ıslak imza zincirine dönüştürdük. Bu zincir, Bodrum halkının ortak vicdanını, demokrasiye olan inancını ve değişim talebini simgelemektedir.

Ankara’ya getirdiğimiz bu imzalar; mutlak butlana ve irade gaspına karşı demokrasi ve hukuk mücadelesinin sembolü, aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanından yükselen ortak vicdanın ve değişim talebinin güçlü bir ifadesidir.

Bugün teslim edeceğimiz bu imzaların, demokrasi kültürünün ve halk iradesine saygının bir gereği olarak değerlendirileceğine inanmak istiyoruz. Demokrasilerde en büyük güç halkın sesidir. Biz de bugün, Bodrum’dan yükselen bu güçlü sesi hiçbir aracı olmadan doğrudan muhatabına ulaştırıyoruz."

"BU ÇEKİNCE NİYE"

Canko “Kılıçdaroğlu bizi kabul etmedi, görüşemedik, imzalı dilekçeleri teslim edemedik, Bodrum’a geri götürüyoruz. Bizler her zaman CHP’nin yanında olan Atatürk'ün kurduğu partiye hizmet eden insanlarız bu korku bu çekince niye” dedi.