Kılıçdaroğlu'nu karşılayan isim Rüzgarlı İnşaat Malzemecileri Kooperatif Başkanı Özlem Şenel oldu. Ziyareti sürpriz olarak adlandıran Şenel'in hem Kılıçdaroğlu portreleri hem de Cumhur İttifakı üyeleri ile aynı karede kurduğu cümle dikkat çekti.

"Umut arıyoruz bizi ziyaret etmeniz umut ışığı oldu. Muhalefet olarak biliyoruz ki bizim sıkıntılarımızı iktidara ileteceksiniz."

Özlem Şenel'in daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı karelerde olması da dikkatlerden kaçmadı.

SÖZCÜ TV'de İçinizden Biri Ekrem Açıkel, Kılıçdaroğlu'nun "sürpriz" ziyaretinde onu karşılayan Özlem Şenel'i anlattı.

"- Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayıydı büyük bir teveccühe mazhar oldu ama tercihler... Üç yılın sonunda geldiğimiz yerlere bakar mısınız? Ankara'da dar bir alana sıkışmış esnaf ziyareti. Hayatta ne oldum dememeli ne olacağım demeli.

- Çok sürpriz ziyaret başlığı bana aittir. KK için ne deniyor. Halkın içine çıkamaz deniyor. İşte nazire yaparcasına bunu çürütmek anlamında çıkıldı. Haberi izledik. İçinden bir portreyi size anlatmak isterim."

KOLUNDA 100 DOLAR DÖVMESİ VAR

"- Özlem Şenel hanım. Enteresan bir hayat öyküsü var. Bir kol üzerinde 100 Dolar dövmesi var. Ellerinde de Kılıçdaroğlu'nun olduğu seramik var. Bu 100 Doların özel bir anlamı var. Bir insan neden koluna 100 dolar dövmesi yaptırır. Bir kadın olarak inşaat malzemeleri sektöründe var olması çok zor. Başlarken cebimde sadece 100 dolar vardı. Bunu sermaye yaptım çalıştım ve bugünlere geldim."

"- İlk sermayem olan parayı da koluna dövme olarak kazıtmış. Kemal Kılıçdaroğlu orada daha önceden ayarlanmış posterlerin önünde mi oturdu. Hayır. Kemal Beyin portresini iki ayrı seramiğe bastırmış onları hediye olarak sunmuşlar.

- Neden bu meselenin üzerinde durdum. Bakın bir insan KK karşılıyor alkışlıyor ama onun profiline baktığınızda Domıbra ile birlikte Erdoğan ile tokalaşma görüntüleri var. Ne kadar manidar değil mi? KK hediyeler sunuyor ama "Ben AK Partil'iyim Erdoğan'ın yanındayım" diyor profiline sabitlemiş."

"- Özlem Şenel'in aslında Erdoğan'a hayran olduğu ve onu da profiline nakşettiğini görüyorsunuz. Manşet ekrandaki yazı anlam kazandı. Sürpriz ziyaret halkın arasına katılma ve bunun başat rol oyuncusu koluna 100 dolar dövmesi yaptıran kadın esnaf, Erdoğan hayranı ve şimdide Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyor."