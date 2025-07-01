CHP’de Genel Başkanlık koltuğunun Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e geçtiği 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma, CHP’nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül tarihinden bir gün önceye, 8 Eylül’e ertelendi.

CHP’li Ali Mahir Başarır “Şizofrenik bir dava dilekçesiyle dava açılıyor” dedi. Başarır şunları söyledi: “Bu dava hemen reddedilmeliydi. AKP’nin bir anlamda yarattığı yargı kararlarıyla bu koltukta oturabilecek hiç kimse bu partide yok.”

Erteleme gerekçesi olarak Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki diğer dava gösterildi. Bu davada bazı şüphelilerin eski milletvekili ve üst düzey kamu görevlisi olduğu, iddianamenin ağır ceza mahkemesine gönderildiği ancak buna itiraz edilmesi gösterildi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi de bu itirazın kesinleşmesini bekleme kararı aldı.

ANKARA ADLİYESİ’NDEKİ DURUŞMAYI BASIN ORDUSU İZLEDİ Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya CHP’liler destek için koştu. İktidar yanlısı kanallar da adliye önüne çadır kurdu. Duruşma 1.5 saat sürdü.

DÜRÜSTLÜĞE UYMAZ

Davayı açan Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen, “Özgür Özel’in kazanacağı algısı oluşturularak, delege iradesi manipüle edilmiştir. Kurultay mutlak butlanla bağlantılıdır” dedi.

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan ise “Mutlak butlan iddiasının ileri sürülmesi öğretisinde dürüst hareket etmeyi gerektirir. Davacıların sonradan, her ne kadar delilsiz de olsa ben kurultay gününe ilişkin bir şey biliyordum demesi dürüstlük kuralına uymaz” diye konuştu.