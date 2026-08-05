CHP'de mahkeme kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine gelmesiyle birlikte parti içindeki tartışmalar sürerken, kurultay çağrısı yapan ilk milletvekillerinden biri olan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un ismi genel başkan adayları arasında da anılmaya başladı.

Grup Başkanlığı seçiminde ilk turu önde bitirmesine karşın genel merkezin müdahalesiyle adaylıktan çekilen Erol'un, genel başkanlık için adının kamuoyunda konuşulmasının hemen ardından eski çalışanı olduğunu öne süren İrfan Bural'ın kamuoyuna yönelik iddiaları gündeme geldi. Söz konusu iddiaların zamanlaması parti kulislerinde de tartışma konusu oldu.

ARAÇ VE KOLİ İDDİASI

İrfan Bural, kamuoyuna yansıyan açıklamalarında uzun süredir tehdit edildiğini öne sürerken, bazı belediyelerin personel ve araçlarının özel ticari faaliyetlerde kullanıldığını iddia etti. Bural ayrıca Pertek Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için hazırlanan erzak kolilerindeki ibarelerin değiştirilerek farklı bir isimle dağıtıldığını, bu durumu resmî makamlara bildirmesinin ardından işten çıkarıldığını ileri sürdü.

GÜRSEL EROL: PROFESYONEL SAHTEKAR VE DOLANDIRICI

İddialara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise suçlamaların tamamını reddetti. Erol, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişi profesyonel sahtekar ve dolandırıcı. Bu işi meslek haline getirmiş biri. Hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca ceza ve tazminat davaları açtık."

Kendisine yöneltilen; ailesine yönelik tehdit iddiaları, belediyeler üzerinden personel maaşlarının karşılandığı, belediye araçlarının özel işlerde kullanıldığı, erzak kolileri ve belediyelerle resmî ilişki bulunduğu yönündeki tüm iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Erol, hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.

"TÜM İDDİALAR ARAŞTIRILSIN"

Savcılığa yalnızca suç duyurusunda bulunmadıklarını ifade eden Erol, dilekçelerinde söz konusu tüm iddiaların ayrıntılı biçimde araştırılmasını da talep ettiklerini belirtti. Erol, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz savcılığa 'iddiaların tamamını araştırın' diye başvurduk. Gerçek dışı olduğunu düşündüğümüz bütün iddiaların soruşturulmasını istedik."

"İŞTEN ÇIKARILMASINI BEN SAĞLADIM"

İrfan Bural'ın geçmişte Çiğli Belediyesi'nde görev yaptığını belirten Gürsel Erol, söz konusu kişinin kendi adını kullanarak işe gitmediğinin tespit edildiğini öne sürdü.

Erol, "Benim adımı kullanarak işe gitmediğini tespit ettik. İşten çıkarılmasını ben sağladım. Daha sonra belediyeye karşı açtığı davaları kazandı ancak bunun bu iddialarla ilgisi yok. Bu yöntemleri alışkanlık haline getirmiş biri" ifadelerini kullandı.

“HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR”

Gürsel Erol, İrfan Bural hakkında ceza ve tazminat davaları açıldığını, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu ve hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, "Bunun dışında söyleyecek başka bir şey yok. Bu kişileri muhatap almayı doğru bulmuyorum." dedi.

ÇİĞLİ BELEDİYESİ İDDİASI

İrfan Bural'ın geçmişte İzmir Çiğli Belediyesi'nde işe gitmeden maaş aldığına dair iddialarla ilgili ise Bural'ın belediyeye karşı açtığı tazminat davalarını kazandığı ve işe gittiğine dair puantaj defterlerinde imzasının bulunduğu öğrenildi.

FUTBOL TAKIMINDAN DA SUÇLAMA

İrfan Bural hakkında geçmişte amatör futbol oynadığı döneme ilişkin de çeşitli iddialar gündeme geldi. İşçievlerispor adına sosyal medyada yapılan 24 Kasım 2019 tarihli paylaşımda, Bural'ın sezon başında kulüple anlaşmasına rağmen ligin ikinci haftasında telefon numarasını değiştirerek ve sosyal medya hesaplarını kapatarak takımdan ayrıldığı öne sürüldü. Paylaşımda, "Sezon başı kulübümüzle yüksek miktarda paraya anlaşan ve henüz ligin 2. haftasında telefon numarasını değiştirip, Instagram'ını kapatıp, kaçıp giden stoper mevkisinde oynayan İrfan Bural isimli karaktersiz futbolcuyu bizim gibi başka kulüplerin başı yanmasın diye ifşa ediyoruz. İŞÇİEVLERİSPOR’a hainlik yaparak giden hiçbir yönetici, hiçbir futbolcu karşılıksız kalmamıştır. Aldığı haram parayı kuruşu kuruşuna kulübümüze geri iade edene kadar bu karaktersizin izini süreceğiz” ifadeleri kullanıldı.