Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP’deki anafor bizi zerre ilgilendirmiyor. CHP’nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda kıymeti harbiyesi yoktur” sözlerine muhalefetten sert tepki geldi.



'BUNLARI GELSİN KAHVEHANEDE SÖYLESİN'



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gazetecilerin bu konudaki sorusu üzerine “Cumhurbaşkanı bu işlere karışıp karışmadığını gelsin kahvehanede söylesin. Vatandaş ne diyor görsün. CHP’de hem seçilmiş hem atanmış yönetim siyasi satranç oynuyor. Satranç iki kişiyle oynanır ama burada müdahil olanlar var, oyuna başkaları da girmiş. İktidar olaya müdahil, mahkemeler müdahil. Vatandaşın ortak kabulü ise demokrasi dışı bir takım olayların yaşandığı. Mesele iki tarafın meselesi olmaktan çıktı ve bu da demokrasimize katkı sağlamaz” dedi.





CHP İstanbul Miletvekili Cemal Enginyurt da Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Erdoğan bu işin sağında, solunda, başında ve tam ortasında... Düne kadar ‘Bay Kemal’ diye hakaret ediyor, ‘Apo’yu serbest bırakacak’ diye montaj videolar üzerinden vatan hainliği ile suçluyordu. Şimdi Kılıçdaroğlu’na hakaret ediliyor diye üzüldüğünü söylüyor” dedi.





Enginyurt ‘’Erdoğan, butlan ile aynı dili kullanıyor. CHP kendi içinde bölünsün, ben de yoluma bakayım diyor. Ne yaparsan yap, yolun sonu göründü. Emekli, emekli memur, işçi, köylü, esnaf, çiftçi, gençler, kadınlar sandığı bekliyor, gideceksiniz” açıklaması da yaptı.



CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da ‘’Erdoğan butlan olayının tam içinde, sürecin nasıl işlediğini sağır sultan biliyor’’ dedi ve şunları söyledi:



MAESTRO ERDOĞAN



“Erdoğan’ın kendi dahli yokmuş gibi konuşması aslında olayın ne kadar içinde olduğunu da gösteriyor. Bugün yargının siyasallaştığını, alınan kararların talimatlı olduğunu bilmeyen var mı? Mutlak butlan sürecinin nasıl işlediğini sağır sultan bile biliyor, bu olayda kendisini dışarıda tutmaya çalışıyor”





CHP Muğla eski Milletvekili Süleyman Girgin ise “Herkes CHP’ye operasyon çeken orkestranın maestrosunun Tayyip Erdoğan olduğunu biliyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun attığı adımlarda bir paralellik var’’ açıklaması yaptı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da devlet aklı tartışmalarını da hatırlatarak “Butlanı kim bu partinin başına bela ettiyse Allah belasını versin. Bunların ‘Devlet aklı’ dedikleri ‘Saray aklı’ ifadesini kullandı.





