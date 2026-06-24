Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararı sonrası CHP’nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kitapları ters çevrildi. Ankara Tunalı Hilmi Caddesi’nde bulunan büyük bir kitabevinde Kılıçdaroğlu’nun “Yürüyüş” ve “Adalet” adlı kitapları vatandaşlar tarafından raflarda baş aşağı çevrildi. Sembolik protesto giderek yayılıyor.

RİTÜEL HALİNE GELDİ

Kitabevi görevlileri bu kitapları düzeltse de başka vatandaşlar yine baş aşağı çeviriyor.

Kitabevi çalışanları Kılıçdaroğlu’nun kitaplarını günde en az 10 kez düzelttiklerini, vatandaşların ise yeniden ters çevirdiğini söylediler.

Kılıçdaroğlu’nun kitaplarını başağa çevirmek kısa sürede bir ritüel haline geldi ve vatandaşlar diğer kitapçılarda da bu uygulamayı başladı. Kitabevi görevlileri Kılıçdaroğlu’nun kitaplarını düzeltseler de bir süre sonra yeniden ters çevriliyor.

Kapaklarında fotoğrafı var

Raflarda vatandaşlar tarafından baş aşağı çevrilen kitaplar Kılıçdaroğlu’nun makale, söyleşi, konuşmalar ve seçme yazılarından oluşuyor. Kitap kapaklarında ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun portre fotoğrafları yer alıyor.