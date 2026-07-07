CHP'de il örgütlerine yönelik yapılan değişiklikler, il başkanlığı atamaları üzerinden yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. İddialara göre, görevden alınan 36 il başkanından 21'inin yerine henüz yeni görevlendirme yapılmadı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönüşünün ardından başlatılan yeniden yapılanma sürecinde bazı illerde il başkanlığı görevlerinin boş kalması, parti içinde yönetim sürecine ilişkin değerlendirmeleri gündeme taşıdı.

Haberde, Özgür Özel'e yakın olduğu belirtilen çevrelerin, mevcut yönetimin birçok il için uygun isim bulmakta zorlandığını öne sürdüğü aktarıldı. Söz konusu iddiaya göre, il başkanlığı görevi için birçok kişiye teklif götürülmesine rağmen olumlu dönüş alınamadığı savunuldu.