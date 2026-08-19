CHP’nin butlan yönetimi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından CHP’nin butlan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı.

‘HANGİ PARTİDEN SEÇİLMİŞSE O PARTİDEN DEVAM ETMELİ’

Menderes Belediyesi ve Menderes Belediyesi’ndeki Başkan Vekilliği oylamasına ilişkin Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Bu mesele yaklaşık seçimden bir haftadır bizim gündemimizde. Biz CHP’den ayrılan arkadaşlarımızla bu süreci, CHP tarafından seçilmiş olan belediyenin yine CHP’de kalması ilkesi çerçevesinde ki bu konuyu Sayın Özgür Özel de defalarca gündeme getirmişti. Seçilmiş bir belediye başkanı hangi partiden seçilmişse halkın iradesine uygun olarak o partiden devam etmesi konusundaki iradeye uygun biçimde ve bu ilke kararını anlatarak arkadaşlarımıza, belediyenin CHP’de kalması ve CHP’nin önerdiği bir kişinin başkan vekili seçilmesi konusundaki irademizi ve pazarlıklarımızı yaptık. Ancak arkadaşlarımız bu konudaki iş birliğine yanaşmak istemediler.

‘KENDİ İRADEMİZLE SÜRECİ DEVAM ETTİRDİK’

Çünkü bizden ayrılan belediye meclis üyelerinin sayısı CHP’de kalan üyelerin sayısından fazlaydı. Sayısal çoğunluklarına güvenerek hiçbir biçimde iş birliği yapmayı düşünmediler. CHP’deki belediyenin çıkarttığı adayın karşısına başka bir aday çıkartmayı tercih ettiler. Kendilerinin söyledikleri ilkeyi ihlal etmiş oldular. Biz buna rağmen 5 tane üyemiz var. 10 tane üye de Yeni Parti’ye gitmiş olan arkadaşlarımızdan oluşuyor. 12 belediye meclis üyesi Cumhur İttifakı’nda, 2 tane de bağımsız belediye meclis üyesi var. Biz ilk iki turda kendi adaylarımızı çıkartarak, bir aday üzerinde uzlaşma sağlanmadığı için kendi irademizle süreci devam ettirdik.

‘BELEDİYEYİ AKP KAZANMIŞ OLDU’

Son tur oylamaya gelindiğinde CHP’ye ait olan bir belediyenin her ne kadar uzlaşamamış olsak da AKP’ye girmesini engellemek üzere genel merkezimizin talimatı ile belediye meclis üyelerimize Yeni Parti’nin çıkarttığı adaya oy verilmesi konusunda talimatımızı ilettik. Buradaki niyetimiz açıktır. Bu telefonu bizzat ben yaptım. Kılıçdaroğlu’nun iradesi olarak. Belediye AKP’ye geçmesin diye, daha fazla oy alan, bizden daha fazla üyesi olan Yeni Parti adayının desteklenmesi konusunda talimatı bizzat ben verdim. Sonuçta Yeni Parti’nin adayı 12 oy, AKP’nin 15 oy aldı. Ve belediyeyi AKP kazanmış oldu”.

'BİZ BELEDİYEMİZİN PEŞİNDEYİZ'

Sarı, "AKP’nin aldığı 15 oy içinde CHP’li hiçbir üye yoktur. CHP’nin 5 belediye meclis üyesinin 4’ü Yeni Parti’nin adayına oy vermiştir. 1’i geçersiz oy kullanmıştır. Kendisi tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Kendisi bugün itibariyle istifa etmiştir. Yeni Parti’nin 10 üyesinden 2’si de istifa etmiştir. Biz bugün kendi arkadaşımızı da AKP’nin adayına oy veren arkadaşlar olarak değerlendiriyoruz. AKP’nin aldığı 15 oyun 2’si Yeni Partili meclis üyelerinin oylarıdır. Biz seçim günü, seçimin olduğu yere 30 tane ilçe başkanımızın 25’i ile atadığımız bütün Menderes ilçe yönetimi ile oradaydık. Belediyemizi almak üzere oraya gittik. Turlar arasında belediye meclisinde kavga çıktı. Biz o zaman salonda yokuz. Kavga AKP ile Yeni Parti arasında oldu. Seçime ara verelim demiş olmamıza rağmen, ara verilmedi. Biz bugün itibariyle Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz. Biz belediyemizin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.