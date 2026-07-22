CHP'de Butlan Yönetiminin göreve gelmesi ile Genel Başkanlıktan uzaklaştırılan Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel'in 'Yeni Parti' açıklaması ile beraber CHP'liler partilerinden istifa ediyor. İki gündür sosyal medyadan E-Devlet üzerinden istifa ettiğini paylaşan CHP'liler tepkilerini ortaya koydu. BUTLAN YÖNETİMİNDEN HERKESE MESAJ Binlerce istifanın ardından panik halinde Özgür Özel'e karşı harekete geçmek isteyen Butlan Yönetimi CHP'lilerin telefonlarına mesajlar göndermeye başladı. SÖZCÜ Muhabiri Emre Sercan İke'nin aktardığına göre, CHP Genel Merkezi’nden üyelere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: “Cumhuriyetimden ve Partimden vazgeçmiyorum. CHP’liyim CHP’de kalıyorum” CHP'LİLERDEN TEPKİ GELDİ Butlan yönetimi tarafından gönderilen bu mesajlara, istifa eden CHP üyelerinden tepki gösterildi. CHP'lilerin tepki paylaşımlarından bazıları şöyle:

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