Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) görevden alınan eski Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ile eski Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, parti üyeliklerinin silindiğini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kamuoyuna duyurdu.

Aykut Cem Yalçınkaya, paylaşımında disiplin süreci tamamlanmadan ve savunması alınmadan üyeliğinin silindiğini iddia ederek karara tepki gösterdi. Yalçınkaya, "Savunmam dahi alınmadan CHP üyeliğimi silmişsiniz." ifadelerini kullanırken, kararın hukuki ve parti içi süreçlere aykırı olduğunu savundu.

Talat Yalaz ise üyelik kaydının silinmesine ilişkin belgeyi paylaşarak, kısa bir mesajla "Gün ola, devran döne." ifadelerine yer verdi.

Her iki isim de daha önce parti yönetimi tarafından görevden alınmış, ardından kesin ihraç veya tedbirli ihraç talebiyle disiplin sürecine sevk edilmişti.

Yalçınkaya, açıklamalarında disiplin soruşturması sonuçlanmadan üyelik kaydının silindiğini öne sürerek, kendisi ve benzer durumda bulunan diğer il başkanlarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan, haberde yer alan iddialar ilgili isimlerin açıklamalarına dayanıyor. CHP yönetiminin söz konusu üyelik işlemleriyle ilgili resmi gerekçesi veya konuya ilişkin açıklaması metinde yer almıyor.