CHP'de yargı sürecinin ardından başlayan yönetim tartışmaları Malatya'da yeni bir polemiğe dönüştü. Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Malatya İl Başkanlığı'na görevlendirilen Hakan Satılmış'ın kamuoyuna açıkladığı "18 milyon liralık borç" iddiasına, seçilmiş CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız tepki gösterdi. Yıldız, iddianın gerçeği yansıtmadığını savunarak, kamuoyunun yanıltıldığını ileri sürdü.

FATURADAKİ YAZIM HATASINI İŞARET ETTİ

Barış Yıldız'ın açıklamasına göre, tartışmaya konu olan rakam, bir gazete faturasında yapılan yazım hatasından kaynaklandı. 15 bin TL artı KDV olmak üzere toplam 18 bin TL tutarındaki faturada, sehven 15 bin TL yerine 15 milyon TL yazıldığı, bu nedenle sistemde toplam tutarın 18 milyon TL olarak göründüğü belirtildi.

Yıldız, hatanın daha sonra düzeltilerek ödemenin gerçek tutar olan 18 bin TL üzerinden yapıldığını ifade ederek, "18 milyon liralık herhangi bir borç ya da mali yükümlülük hiçbir zaman söz konusu olmadı" dedi.

"ALGI OLUŞTURULUYOR"

Partinin beş yıllık bütçesinin dahi bu rakamlara ulaşmadığını belirten Yıldız, düzeltilmiş resmi kayıtlara rağmen kamuoyuna gerçek dışı bir borç varmış gibi açıklama yapılmasının algı yaratmaya yönelik olduğunu savundu.

Geçtiğimiz hafta gazete sahibi ve mali müşavirle görüşüldüğünü aktaran Yıldız, faturadaki hatanın ve düzeltme sürecinin anlatılmasına rağmen bunun dikkate alınmadığını öne sürdü.

HUKUKİ SÜREÇ MESAJI

Gerçeği yansıtmayan iddialarla partinin yıpratılmaya çalışıldığını ifade eden Yıldız, kamuoyunun düzeltilmiş resmi belgeleri esas alması gerektiğini belirterek, söz konusu iddialara karşı hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.